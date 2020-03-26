Россия прекратит авиасообщение со всеми странами из-за COVID-19 с 27 марта

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям кабинета министров.





«Обеспечить прекращение с 00:00 часов 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — говорится в документе.





Исключение сделано для рейсов, которыми россиян будут вывозить на родину по спискам, сформированными МИД РФ. Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки российских граждан, планирующих вернуться из-за границы в Россию. Внешнеполитическому ведомству также необходимо оказать содействие россиянам в стране пребывания по организации их проживания и продлению срока действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.





Минтрансу и МИД РФ поручено до 30 марта разработать план вывоза россиян из-за границы с привлечением самолетов Минобороны и гражданских авиакомпаний. Кроме того, с 26 марта в российских аэропортах должен быть организован досмотр всех пребывающих граждан России из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, включая забор материала на выявление COVID-19 с выдачей постановления о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в страну.





С 23 марта Россия ограничила регулярное авиасообщение с рядом стран на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На тот момент сохранялись рейсы только между столицами государств и чартерные полеты для вывоза россиян на родину.