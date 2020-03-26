Правительство РФ рекомендовало регионам отменить все массовые мероприятия

Правительство РФ рекомендовало региональным властям временно запретить проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также документ предписывает приостановить оказание такого рода услуги в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других местах массового посещения.





Властям регионов также рекомендовано ограничить допуск граждан в помещения, предназначенные для массового досуга, включая ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения. Кроме того, правительство предлагает ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.





Документ предписывает главам Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина Максиму Решетникову, Денису Мантурову и Антону Силуанову в течение 26 марта предложить меры по господдержке предприятий общепита и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости в рамках подготовки мер по повышению устойчивости российской экономики.





Ранее правительство РФ поддержало законопроект о штрафах и лишении свободы на срок до семи лет за нарушение правил карантина. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 25 марта. Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае принятия закона, нарушителям карантина грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.