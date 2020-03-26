Коронавирус у матери Собчак не подтвердился

Тест на коронавирус у матери ведущей Ксении Собчак, члена Совета Федерации от Тывы Людмилы Нарусовой показал отрицательный результат. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, он общался с сенатором утром 26 марта, и она не жаловалась на здоровье.





«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — сказал агентству «Интерфакс» Клишас.





Ранее стало известно о решении Людмилы Нарусовой самоизолироваться после общения с людьми, которые приехали из стран с выявленными случаями коронавируса. «Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — сказал спикер Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, уточнив, что Нарусова не присутствовала в верхней палате с 24 марта.





По информации «Пятого канала», Нарусова обратилась в одну из ведомственных клиник за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке.





68-летняя Людмила Нарусова - вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак. Член Совета Федерации от Тывы с октября 2002 года.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 25 марта в Москве скончались два пациента в возрасте 88 и 73 лет, которые были заражены коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе подчеркнули, что у этих людей была подтверждена пневмония.