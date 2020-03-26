Указ Собянина: закрыть непродовольственные магазины, парки и кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры для борьбы с коронавирусом в столице, которые будет действовать с 28 марта по 5 апреля 2020. Они касаются ограничения работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Кроме этого, градоначальник призвал верующих временно не посещать храмы. Об этом говорится в указе мэра.





— Временно останавливается работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Отдельно отмечено, что ограничения не коснутся услуг, предоставляемых дистанционным способом или путем курьерской доставки.





— Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.





— Временно закрываются московские парки: ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».





— Гражданам не будут предоставлять услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерские услуги). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





— Мэр Москвы призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов: храмов, мечетей, синагог и т.п.





— Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, которые трудятся или являются волонтерами.





Также Собянин порекомендовал жителям других городов воздержаться от посещения Москвы, так как туристическая отрасль «поставлена на паузу».





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы. Глава государства предложил ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%. В ближайшие три месяца предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на ребенка.