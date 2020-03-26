Большинство сотрудников федеральных министерств перевели на удаленку

Максимальное число сотрудников федеральных органов власти с 27 марта переведут на дистанционный режим работы. Об этом указывается в поручении правительства России. При этом руководителям предписано создать условия для бесперебойного функционирования возглавляемых ими ведомств. В Минэкономразвития, Минпромторге и Минкомсвязи ранее отметили, что особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, сотрудникам с хроническими заболеваниями и работникам старше 55 лет.
«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Уточняется, что ведомствам поручено представить в правительство данные о числе переведенных на удаленку сотрудников центрального аппарата и территориальных органов, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и сотрудников старше 60 лет.
Ранее в Минэкономразвития, Минпромторге и Минкомсвязи обязали руководителей подразделений министерств по максимуму обеспечить для сотрудников возможность работать в дистанционном режиме: «Особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта», — указывается в заявлении. Ограничиваются командировки, выездные мероприятия, в том числе и проверочные, а большинство совещаний переведены в онлайн-формат.
25 марта в своем обращении к россиянам глава государства для избежания распространения COVID-19 объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Таким образом, жители РФ будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Заработная плата сотрудникам будет выплачиваться: «Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу».
Путин также предложил перенести голосование по поправкам к Конституции на более позднюю дату: «Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что не всем госслужащим получится перейти на удаленку из-за коронавируса: «Не все чиновники перешли и могут перейти на дистанционные виды работы. В любых условиях многие чиновники продолжат работы, причем многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме. И они будут это продолжать делать».
Также Песков не согласился с мнением, что эффективность работы дистанционно ниже, нежели труд непосредственно на рабочем месте. По словам пресс-секретаря президента, зачастую эта эффективность может быть и выше: все зависит от человека.
25 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в нерабочую неделю (с 30 марта по 5 апреля) будут закрыты все развлекательные точки, включая рестораны, кафе и парки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но городские службы, больницы, транспорт, банки и продуктовые магазины продолжат свою работу, отметил градоначальник.
Кроме того, правительство рекомендовало региональным властям временно запретить проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. В кабмине ранее поддержали законопроект о штрафах и лишении свободы на срок до семи лет за нарушение правил карантина. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 25 марта. Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По состоянию на 26 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 840 человек. Большую часть случаев заражения (546) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.