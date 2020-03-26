Большинство сотрудников федеральных министерств перевели на удаленку

Максимальное число сотрудников федеральных органов власти с 27 марта переведут на дистанционный режим работы. Об этом указывается в поручении правительства России. При этом руководителям предписано создать условия для бесперебойного функционирования возглавляемых ими ведомств. В Минэкономразвития, Минпромторге и Минкомсвязи ранее отметили, что особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, сотрудникам с хроническими заболеваниями и работникам старше 55 лет.





«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.





Уточняется, что ведомствам поручено представить в правительство данные о числе переведенных на удаленку сотрудников центрального аппарата и территориальных органов, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и сотрудников старше 60 лет.





Ранее в Минэкономразвития, Минпромторге и Минкомсвязи обязали руководителей подразделений министерств по максимуму обеспечить для сотрудников возможность работать в дистанционном режиме: «Особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта», — указывается в заявлении. Ограничиваются командировки, выездные мероприятия, в том числе и проверочные, а большинство совещаний переведены в онлайн-формат.





25 марта в своем обращении к россиянам глава государства для избежания распространения COVID-19 объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Таким образом, жители РФ будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Заработная плата сотрудникам будет выплачиваться: «Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу».