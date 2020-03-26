Число заболевших коронавирусом в России достигло 840 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекций в России достигло 840 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки зарегистрировано два летальных исхода, полностью выздоровели девять человек.





Граждане с подтвержденным COVID-19 посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, уточнили в оперштабе. Все эти поездки были совершены в последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. В данный момент проводится их лабораторное обследование.





В оперативном штабе отметили, что из 182 новых больных в РФ 136 являются жителями Москвы. Семь случаев заражения зафиксировано в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Республике Саха (Якутия), по три — в Челябинской области, Красноярском крае и Татарстане, по два — в Псковской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. По одному новому случаю инфицирования выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.