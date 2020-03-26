Число заболевших коронавирусом в России достигло 840 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекций в России достигло 840 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки зарегистрировано два летальных исхода, полностью выздоровели девять человек.
Граждане с подтвержденным COVID-19 посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, уточнили в оперштабе. Все эти поездки были совершены в последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. В данный момент проводится их лабораторное обследование.
В оперативном штабе отметили, что из 182 новых больных в РФ 136 являются жителями Москвы. Семь случаев заражения зафиксировано в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Республике Саха (Якутия), по три — в Челябинской области, Красноярском крае и Татарстане, по два — в Псковской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия. По одному новому случаю инфицирования выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших в мире составляет 471 783 человек, за сутки прирост составил 48 794. Погибших — 21 306 (2390), выздоровевших — 114 858 (6280). Больше всего заболевших в Китае, где 81 727 заболели и 3291 умер, Италии (74 386 и 7503), США (69 171 и 1050), Испании (49 515 и 3647), Германии (37 323 и 206).
26 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Они касаются ограничения работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Кроме этого, мэр призвал верующих временно не посещать храмы. Аналогичные меры ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.