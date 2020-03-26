В Подмосковье приостановят работу кафе, бань и некоторых магазинов

Власти Московской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов, кафе, баров, буфетов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, соляриев, саун и бань, а также развлекательных заведений. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на распоряжение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ограничения также коснутся стоматологических клиник, которые будут оказывать только экстренную и неотложную помощь.
«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — цитирует телеканал «360» распоряжение губернатора области.
По данным издания, ограничения не распространяются на столовые, буфеты и кафе для сотрудников работающих предприятий. Из магазинов останутся открытыми только продовольственные и те, в которых продаются товары первой необходимости, а также аптеки. Кроме того, должны временно закрыться салоны красоты, солярии, бани, сауны и развлекательные заведения, в том числе ночные клубы, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и другие.
Своим распоряжением губернатор Подмосковья приостановил оказание стоматологических услуг — исключение составит оказание экстренной и неотложной помощи. Также в области поставлены на паузу проект «Активное долголетие», проведение других досуговых мероприятий в социальных учреждениях, работа библиотек и культурных организаций. Кроме того, жителям области рекомендовано временно воздержаться от посещения религиозных объектов.
25 марта власти Подмосковья закупили 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готовятся приобрести еще 770, чтобы быть готовыми ко всем сценариям развития эпидемии коронавирусной инфекции. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области имеется возможность развернуть до 4400 инфекционных коек. По его словам, к 4-5 апреля будет закончен капитальный ремонт Звенигородского центра восстановительной медицины и реабилитации, в котором больные смогут получить всю необходимую помощь и уход.
По последним данным, в Московской области зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Всего в России по состоянию на 26 марта 840 заболевших в 56 регионах. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.