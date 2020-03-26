Мишустин поручил Минобороны обеспечить возведение военных инфекционных центров

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Минобороны обеспечить скорейшее возведение 16 модульных инфекционных центров для военнослужащих. Выступивший на совещании глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется построить в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.
«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих [модульных инфекционных] центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Глава Минобороны сообщил, что строительство инфекционных центров планируется провести в два этапа и все работы будут завершены до середины мая. «Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров (в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Улан-Удэ, Уссурийске), до 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров обшей емкостью на 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском, Уссурийске, Хабаровске», — сказал Шойгу.
Ранее правительство России в рамках государственного оборонного заказа направило Минобороны 8,8 миллиарда рублей на строительство инфекционных центров для оказания помощи заболевшим COVID-19 военнослужащим. Здания центров должны быть созданы на базе модульных быстровозводимых конструкций. Доклад о строительстве центров руководство оборонного ведомства должно представить не позже 1 февраля 2021 года.
25 марта правительство РФ рекомендовало региональным властям временно запретить в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. Документ также предписывает ограничить допуск россиян в помещения, предназначенные для массового досуга, включая ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.