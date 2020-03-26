Мишустин поручил Минобороны обеспечить возведение военных инфекционных центров

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Минобороны обеспечить скорейшее возведение 16 модульных инфекционных центров для военнослужащих. Выступивший на совещании глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется построить в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.





«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих [модульных инфекционных] центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — сказал Мишустин на заседании правительства.





Глава Минобороны сообщил, что строительство инфекционных центров планируется провести в два этапа и все работы будут завершены до середины мая. «Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров (в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Улан-Удэ, Уссурийске), до 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров обшей емкостью на 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском, Уссурийске, Хабаровске», — сказал Шойгу.