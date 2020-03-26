Интернет-провайдеры Москвы приготовились к особому режиму работы

Представители московских провайдеров рассказали об изменениях в своей работе в связи с эпидемией коронавируса. В течение объявленной выходной недели с 30 марта по 5 апреля техподдержка будет работать в штатном, а в некоторых компаниях — в усиленном режиме. Большинство провайдеров ввели отсрочку платежей до конца апреля.





«Часть технических сотрудников будут работать в соответствии со сменным графиком, — сообщил Daily Storm глава департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» Валерий Костарев. — Если потребуется — технические службы будут усилены. В техническом блоке создан оперативный штаб, который постоянно мониторит ситуацию и предпринимает необходимые действия. Продолжится подключение услуг и выполнение ремонтных работ. Все разъездные сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты».





Компания АКАДО сообщила, что во время выходной недели техподдержка будет работать в усиленном режиме. По словам пресс-секретаря компании Светланы Белых, «за последнюю неделю наблюдаем увеличение темпов роста трафика в утренние часы». «Пиковый дневной максимум с 12:00 до 18:00, рост составляет 23% по сравнению с аналогичным временем семь дней назад. Пиковый вечерний трафик в 23:00 подрос на 1.5-2% по сравнению с аналогичным временем семь дней назад. Но угрозы ухудшения доступа в интернет для наших абонентов нет», — рассказала Белых.





«Мы — оператор связи, и мы работаем всегда, — заявила Daily Storm пресс-секретарь компании МГТС Ирина Басарева. — Мы будем работать в усиленном режиме, поскольку обеспечиваем жизнь в данных условиях».





Интернет-провайдер АЛМАТЕЛ также пообещал штатную техподдержку клиентов. Пресс-секретарь компании «Билайн» Анна Айбашева сообщила Daily Storm, что «техподдержка будет работать в режиме, обеспечивающем бесперебойность предоставления наших сервисов для наших клиентов».





Утром 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе ввел дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом в столице, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Они касаются работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также предприятий жизнеобеспечения.





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Он объявил рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы. Глава государства также предложил ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%