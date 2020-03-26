ГАИ минимизирует контакты своих сотрудников с автолюбителями

Госавтоинспекция на фоне пандемии коронавируса минимизирует общение с автолюбителями при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места, отметили в ведомстве.





«Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции.





В качестве одной из мер противодействия распространению COVID-19 Госавтоинспекция временно сократила количество кандидатов в водители, которые в одно время сдают экзамен: «Будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы».





Также ведомство решило временно отменить санкции за нарушение сроков регистрации машин: «От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться».





Уточняется, что нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС — минимизировано. В случае если для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП автолюбителю нужно попасть в Госавтоинспекцию, «будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема», пояснили в Госавтоинспекции.





«Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, — добавили в ведомстве. — Помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа».





26 марта правительство рекомендовало региональным властям временно запретить проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Они касаются ограничения работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки.





Всего в России по состоянию на 26 марта 840 заболевших в 56 регионах. Всего за последние сутки в стране выявлено 182 новых случая COVID-19, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки зарегистрировано два летальных исхода, полностью выздоровели девять человек. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.