Не полагаться на русский авось: Песков выразил надежду, что россияне не будут выходить из дома в начале апреля

Предоставленная россиянам нерабочая неделя, о которой накануне объявил президент России Владимир Путин, не будет компенсирована за счет праздничных дней в 2020 году. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также опроверг слухи о продлении сроков внеплановых выходных и пообещал уточнить, получат ли двойную оплату те, кто будет работать в эти дни на удаленке. Песков призвал россиян ответственно провести эти дни и не отправляться в путешествия.





«Никаких решений на этот счет нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности продления внеплановой рабочей недели.





Песков выразил надежду, что большинство россиян «думают своей головой», заботятся о своем здоровье и не станут использовать объявленную в связи с коронавирусом нерабочую неделю и снижение цен на авиабилеты для путешествий.





«Подавляющее большинство людей думают головой, они прислушиваются к тем разъяснениям, которые дает правительство, специалисты, медики, и они принимают меры, чтобы себя обезопасить, а не полагаются на русский авось, тот самый, о котором говорил вчера президент Путин», — добавил пресс-секретарь Кремля и напомнил, что и глава государства в своем обращении к россиянам призвал всех оставаться дома.





В ходе брифинга Песков пообещал уточнить, будут ли люди, перешедшие на удаленный режим и продолжающие работать в период нерабочей недели, получать двойную оплату. «Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться. Уточню в обязательном порядке», — сказал он.