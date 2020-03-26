Росгвардия объяснила передвижение десятков войсковых автобусов в сторону Москвы

«Это [движение автобусов] не связано ни с какими событиями или чрезвычайными происшествиями. Обычное перемещение одного подразделения в другое [место]. Без всяких подводных камней. Нет никакой паники, нет никаких событий, наши обычные внутренние дела, обычная передислокация», — сообщил Daily Storm официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.





Ранее в Telegram-каналах сообщили, что бойцы Росгвардии в Москве проводят рейды «Оставайтесь дома», а также будут патрулировать столицу для обеспечения режима самоизоляции.