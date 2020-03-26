Росгвардия объяснила передвижение десятков войсковых автобусов в сторону Москвы

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал о причинах движения десятков автобусов Росгвардии по Киевскому шоссе в сторону Москвы. По словам Грибакина, это была обычная передислокация, не связанная ни с какими «чрезвычайными происшествиями» в Москве или Подмосковье. Также он подтвердил участие правоохранителей в рейдах «Оставайтесь дома», о чем ранее сообщили некоторые Telegram-каналы. Видео с огромной автоколонной стало распространяться в соцсетях несколько часов назад.
«Это [движение автобусов] не связано ни с какими событиями или чрезвычайными происшествиями. Обычное перемещение одного подразделения в другое [место]. Без всяких подводных камней. Нет никакой паники, нет никаких событий, наши обычные внутренние дела, обычная передислокация», — сообщил Daily Storm официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что бойцы Росгвардии в Москве проводят рейды «Оставайтесь дома», а также будут патрулировать столицу для обеспечения режима самоизоляции.
По поводу участия сотрудников Росгвардии в рейдах «Оставайтесь дома» Грибакин сообщил: «Эти рейды проходили, они носят плановый характер. У нас сотрудники Росгвардии задействованы в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. В частности, сотрудники вневедомственной охраны работают в штатном режиме. В том числе проводят профилактическую работу среди граждан, среди населения. Это обычная практика».
Представитель Росгвардии затруднился ответить на вопрос, действительно ли правоохранители будут помогать московским властям обеспечивать режим самоизоляции: «В Москву обращайтесь», — ответил он.
Утром 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры для борьбы с коронавирусом в столице, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Они касаются ограничения работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Эти меры не коснутся аптек, продовольственных магазинов и торговых точек по продаже товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Кроме этого, градоначальник призвал верующих временно не посещать храмы. Об этом говорится в указе мэра.