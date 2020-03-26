Задержан участник нападения на 6-ю роту псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом России (СКР) задержала во Владимирской области 37-летнего уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на 6-ю роту псковских десантников под Улус-Кертом в марте 2000 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В пресс-службе СКР напомнили, что ранее следствием была установлена причастность к этим преступлениям 26 лиц.
«Майрбек Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 «Бандитизм», 279 «Вооруженный мятеж» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ и избрания меры пресечения — заключение под стражу», — цитирует агентство заявление ЦОС ФСБ.
В спецслужбе отметили, что в ходе совместной работы с сотрудниками СКР была сформирована неопровержимая доказательная база участия в этом преступлении Башаева, уроженца Чечни. В ФСБ также подчеркнули, что розыск всех причастных к нападению на псковских десантников в марте 2000 года возле чеченского села Улус-Керт продолжается.
В пресс-службе СКР напомнили, что ранее следствием была установлена причастность к этим преступлениям 26 лиц, 14 из которых приговорены судом к длительным срокам лишения свободы. «Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами», — добавили в ведомстве.
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье состоялся бой между силами непризнанной Чеченской Республики Ичкерия и российскими войсками. В сражении одержала победу 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Российские военные потеряли 84 бойца, в числе которых был и подполковник Евтюхин. Ему было присвоено звание Героя РФ посмертно. По данным Минобороны, солдатам удалось преодолеть сопротивление более чем двух тысяч боевиков и ликвидировать более 400 из них.