Задержан участник нападения на 6-ю роту псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом России (СКР) задержала во Владимирской области 37-летнего уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на 6-ю роту псковских десантников под Улус-Кертом в марте 2000 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В пресс-службе СКР напомнили, что ранее следствием была установлена причастность к этим преступлениям 26 лиц.





«Майрбек Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 «Бандитизм», 279 «Вооруженный мятеж» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ и избрания меры пресечения — заключение под стражу», — цитирует агентство заявление ЦОС ФСБ.