Путин рассказал бизнесу, когда Россия «выйдет из ситуации» с коронавирусом победителем

«В некоторых странах говорят, что война с ним [коронавирусом] будет очень долгой. Но мы выйдем из этой ситуации точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — подчеркнул Путин, отвечая на слова одного из предпринимателей, что с COVID-19 можно «расправиться» за два-три месяца. Глава государства посчитал такое заявление «неплохим прогнозом».





Путин констатировал, что сейчас «фактически обрушился рынок нефти, а за ним и других энергоресурсов», а COVID-19 только усугубил ситуацию: «И вот еще этот вирус прилетел». Поэтому нужно решать проблемы по нескольким направлениям, отметил Путин. Он заметил, что кабмин находится «в постоянном контакте» с предпринимателями, которые в непростой период не останутся без поддержки. «Все, что вы скажете, будет услышано», — обратился президент к коммерсантам.





«Важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан. Но очевидно также и то, что если экономика «ложится», тогда не будет ресурса для того, чтобы решать эту важнейшую задачу, — сказал Путин. — Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится в самом сложном положении».





Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса действует пока до конца 2020 года, но, как отметил глава государства, его возможно продлить: «Идея неплохая, в этой ситуации вполне востребованная». Путин также рассказал, что правительством прорабатывается возможность снижения налогов на имущество для бизнеса, ответив таким образом на обращение предпринимательницы относительно снижения стоимости аренды: «Аренда важна — прекрасно понимаем —обсуждаем сейчас. Правительство прорабатывает с регионами различные варианты, [надо] чтобы снижали налоги на имущество и можно было поддержать торговые предприятия».





Путин одобрил идею сместить на II квартал 2020 года госзакупки, которые планировалось осуществить у малого и среднего бизнеса в III и IV кварталах: «Ваше предложение сместить влево, что называется, объемы закупок <…>, в целом об этом точно совершенно можно подумать, это хорошая идея». При этом он обратил внимание, что закупки должны соответствовать потребностям компаний и страны: «Нельзя купить сегодня то, что потребуется в ноябре. На складские услуги уйдет много денег».





Президент пообещал участникам встречи, что программу поддержки продолжат. В 2019 году у малых предприятий было осуществлено закупок на сумму более трех триллионов рублей, а только с начала года 580 миллиардов уже, отметил Путина. По его мнению, это «очень приличные, значимые цифры поддержки малого и среднего бизнеса». Путин также сообщил, что введение в РФ специального налогового режима для самозанятых хорошо себя зарекомендовало, ставясь все более популярным: «Это легализует деятельность индивидуальных предпринимателей, дает им возможность еще не только решать свои пенсионные вопросы в будущем, но и обратиться в различные финансовые учреждения за кредитам».





Кроме того, глава государства выразил уверенность, что жесткость ограничительных мер, связанных с COVID-19, позволит ускорить борьбу с пандемией: «Вынужденные меры и временные. Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче, и тогда этот период [ограничений из-за коронавируса] сократится». По его словам, самое безопасное сейчаc — это побыть дома.