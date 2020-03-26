«На шаг впереди»: в ВОЗ высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Россия находится на шаг впереди в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, принимаемый в стране комплекс мер «замечательный» и ВОЗ в РФ проведет «большой анализ», чтобы получить урок для борьбы с будущими эпидемиями. Вуйнович подчеркнула: у организации нет оснований утверждать, что российские власти занижают данные о заболевших или проводят недостаточно тестов на наличие коронавируса.
«Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция. Россия находится на шаг впереди эпидемии. Надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — сказала Вуйнович на пресс-конференции в Москве.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что принимаемые с первого дня появления в Китае COVID-19 меры в России «замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется». Вуйнович особо отметила проверки на коронавирус прилетающих в российские аэропорты из-за границы. «Это беспрецедентная, хорошая мера, потому что все в аэропортах делается сразу. Прилетающие осматриваются, есть тестирование, есть самоизоляция на 14 дней, меры усиливаются по мере того, как меняется ситуация. И это не только в аэропортах, но и в других точках пересечения [границы]», — добавила она.
Вуйнович отметила, что рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по борьбе с коронавирусом, и стратегия России совпадают. «ВОЗ сейчас делает обзор всех практик, всех политик и стратегий, которые страны применяют против эпидемии, это не только медицинские и эпидемиологические, это общие межсекторальные меры», — уточнила она.
По ее словам, у ВОЗ нет оснований утверждать, что российские власти занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований. Вуйнович добавила, что доверяет авторитетным людям в России и Москве, которые располагают информацией о распространении COVID-19 в стране.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших достигло 471 783 человек, за сутки прирост составил 48 794. Погибших — 21 306 (2390), выздоровевших — 114 858 (6280). Больше всего заболевших в Китае, где 81 727 заболели и 3291 человек умер, Италии (74 386 и 7503), США (69 171 и 1050), Испании (49 515 и 3647), Германии (37 323 и 206). В России зафиксировано 840 заболевших и два смертельных случая. Власти всех 85 регионов РФ ввели 19 марта режим повышенной готовности.