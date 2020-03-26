«На шаг впереди»: в ВОЗ высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Представитель ВОЗ подчеркнула, что принимаемые с первого дня появления в Китае COVID-19 меры в России «замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется». Вуйнович особо отметила проверки на коронавирус прилетающих в российские аэропорты из-за границы. «Это беспрецедентная, хорошая мера, потому что все в аэропортах делается сразу. Прилетающие осматриваются, есть тестирование, есть самоизоляция на 14 дней, меры усиливаются по мере того, как меняется ситуация. И это не только в аэропортах, но и в других точках пересечения [границы]», — добавила она.





Вуйнович отметила, что рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по борьбе с коронавирусом, и стратегия России совпадают. «ВОЗ сейчас делает обзор всех практик, всех политик и стратегий, которые страны применяют против эпидемии, это не только медицинские и эпидемиологические, это общие межсекторальные меры», — уточнила она.





По ее словам, у ВОЗ нет оснований утверждать, что российские власти занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований. Вуйнович добавила, что доверяет авторитетным людям в России и Москве, которые располагают информацией о распространении COVID-19 в стране.