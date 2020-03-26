В РПЦ заявили о начале онлайн-трансляций церковных служб

В РПЦ заявили о введении видео- и аудиотрансляций богослужений. Отмечается, что несмотря на призыв властей Москвы не посещать храмы, духовенство будет продолжать проводить службы и выполнять свои обязанности в полном объеме. Об этом идет речь в заявлении рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавирусной инфекции.





«Для тех, кто, следуя рекомендации столичных и областных властей, примет решение остаться дома, будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях, – говорится в опубликованном пресс-секретарем РПЦ Владимиром Легойдой заявлении. – Такая трансляция будет организована, в том числе, на телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях. Кроме того, некоторые приходы города Москвы уже организуют аудио- и видеотрансляцию богослужений».





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