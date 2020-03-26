В Петербурге в нерабочую неделю ограничат доступ в рестораны, церкви и парки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому гражданам с 28 марта по 5 апреля будет ограничен доступ в церкви, мечети, рестораны, кафе, бары, ночные клубы, а также парки. Работу продолжат лишь столовые при предприятиях, аптеки, заправки (в том числе для электромобилей) и продуктовые магазины. Меры призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции.





Документ опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга. Под запретом также окажутся детские игровые комнаты и развлекательные центры, однако ресторанам в этот период будет разрешено доставлять свою продукцию на дом и в гостиничные номера.





Кроме того, власти запретили курение кальянов как в кальянных, так и вообще в общественных местах. Согласно документу, будут приостановлены все льготы на проезд в транспорте.





Также правительство Северной столицы запретило оказывать в городе любые услуги, кроме предоставляемых дистанционным способом или при помощи курьерской доставки. Ограничения не коснутся банковских, страховых, транспортных, гостиничных, похоронных, медицинских, реабилитационных услуг, связи, услуг ЖКХ, а также услуг, связанных с уходом за престарелыми.





26 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Они касаются ограничения работы кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Эти меры не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Градоначальник также призвал верующих временно не посещать храмы.





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы. Глава государства предложил ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%. В ближайшие три месяца предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на ребенка.