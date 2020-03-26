«Росатом» ввел на своих объектах особый режим из-за коронавируса

«Росатом» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввел на всех атомных станциях в России особый режим постоянного контроля за здоровьем сотрудников, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он добавил, что «Росатом» продолжит реализовывать свои международные объекты, несмотря на ситуацию вокруг COVID-19.





«Для максимально возможного количества сотрудников введен удаленный режим работы, в массовом количестве закуплены средства индивидуальной защиты и средства гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки», — рассказал Лихачев, чьи слова приводятся на сайте «Росатома».





Он отметил, что «Росатом» работает в тесном сотрудничестве с руководством всех пристанционных городов. Глава госкорпорации добавил, что ведется врачебный контроль за здоровьем сотрудников, имеющих доступ к управлению атомными станциями.





«Нами разработан ряд дополнительных сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС... Мы осознаем ответственность за энергетическую безопасность страны», — заявил Лихачев.





Кроме того, «Росатом» не прекращает реализацию международных проектов, «несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где госкорпорация строит АЭС», отметил он.





«Разумеется, в таких странах действуют максимально жесткие меры по обеспечению безопасности российского персонала», — уточнил Алексей Лихачев.





«Росатом» предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами», — подчеркнул глава компании.





19 марта стало известно, что у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ» (входит в состав «Росатома») нашли COVID-19. Она была изолирована, ее самочувствие было в норме.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших достигло 471 783 человек, за сутки прирост составил 48 794. Погибших — 21 306 (2390), выздоровевших — 114 858 (6280).





Больше всего заболевших в Китае, где 81 727 заболели и 3291 человек умер, Италии (74 386 и 7503), США (69 171 и 1050), Испании (49 515 и 3647), Германии (37 323 и 206). В России зафиксировано 840 заболевших и два смертельных случая. Власти всех 85 регионов РФ ввели 19 марта режим повышенной готовности.