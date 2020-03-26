Саммит G20 прошел в режиме видеоконференции из-за коронавируса

«Страны G20 вложат 5 триллионов долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса», – сообщил ТАСС.





Страны G20 выступят «единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса», главными приоритетами станут «спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности», цитирует текст итогового заявления ТАСС. Также лидеры стран обсудили совместные действия по поддержке свободной и стабильной международной торговли.





Сообщается, что в ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин призвал отменить налоговые пошлины и барьеры.





«Председатель КНР призвал страны G20 принять совместные меры, освободить от налоговых пошлин, снять барьеры для свободной коммерции, отправить мощный сигнал и тем самым способствовать восстановлению мировой экономики», – приводит РИА Новости сообщение Центрального телевидения КНР.





Перед началом саммита президенты России и Франции обсудили вопросы возвращения граждан на родину и доставки лекарств и оборудования.





«Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования», – рассказал Дмитрий Песков. При этом, он отметил, что в разговоре вопрос снятия санкций с России не обсуждался.





Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 25 марта объявил о введении мер против распространения коронавируса в стране и по ликвидации последствий эпидемии для экономики. Комплекс мер ориентирован на социальную защиту работающих граждан и социально уязвимых слоев населения.