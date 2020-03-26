«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин признался, что заболел COVID-19

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил в своем аккаунте в Facebook о заражении коронавирусной инфекцией. Он отметил, что по этой причине отсутствовал в соцсетях. Акунин призвал других людей быть осторожными, при этом подчеркнув, что впадать в панику от слова «коронавирус» не стоит.





«Я забросил фб [Facebook], потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями, — написал Акунин. — СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем».





Борис Акунин — писатель, переводчик и общественный деятель. Наибольшую известность ему принесла серия романов о приключениях сыщика Эраста Петровича Фандорина. Акунин с 2014 года живет в Лондоне.





22 марта певец Пласидо Доминго рассказал в соцсетях, что у него нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Испанский тенор признался, что несколько дней испытывал симптомы лихорадки и кашля. После этого Доминго решил сдать тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.





Оперный исполнитель призвал всех людей находиться дома и следовать указаниям правительства, чтобы «оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все человеческое общество»: «Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, чтобы как можно скорее вернуться к нашей обычной повседневной жизни».





25 марта стало известно, что член королевской семьи Великобритании принц Уэльский Чарльз инфицирован коронавирусом. «У него были легкие симптомы, но в остальном он был в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома», — рассказали в резиденции королевской семьи. Его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла Боулз, здорова. В ближайшее время они самоизолируются в своем доме в Шотландии.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших достигло 471 783 человек. Больше всего заболевших в Китае, где 81 727 заболели и 3291 человек умер, Италии (74 386 и 7503), США (69 171 и 1050), Испании (49 515 и 3647), Германии (37 323 и 206). В России зафиксировано 840 заболевших и два смертельных случая. Власти всех 85 регионов РФ ввели 19 марта режим повышенной готовности.