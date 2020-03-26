ЦБ рекомендовал банкам до 3 апреля перейти в режим новогодних праздников

Центробанк рекомендовал банкам России в период с 30 марта по 3 апреля перейти в режим новогодних праздников, а также при необходимости составить перечень дежурных отделений. Информация о графике работы должна быть обязательно представлена на официальных сайтах банков, отметил регулятор.





«Банк России рекомендует кредитным организациям... осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений», — говорится в сообщении Центробанка.





Регулятор отметил, что в нерабочую неделю банки должны обеспечить функционирование всех своих дистанционных услуг, в числе которых работа банкоматов, системы мобильных банков и онлайн-переводов.





Также кредитные организация должны беспрепятственно обеспечивать выполнение операций по выдаче юрлицам денег на зарплаты и других выплат социального характера в обычном режиме, отмечается в сообщении ЦБ.





Регулятор сообщил, что Система быстрых платежей (СПБ), платежная система Банка России и другие платежные системы (включая «Мир»), будут работать в обычном режиме.





«В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства)», — уточняется на сайте ЦБ.





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочей неделей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы.





Глава государства предложил ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%. В ближайшие три месяца предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на ребенка.