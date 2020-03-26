В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах. Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.





Взрыв в доме случился в пятиэтажном доме по адресу улица Доменщиков, 19 около 19:30 по местному времени. По словам очевидцев, хлопок был очень сильны и горят несколько пролетов в доме.