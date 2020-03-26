Мэрия Москвы опровергла слухи о блокировке соцкарт

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице продолжают функционировать все социальные карты (в том числе у работающих студентов и волонтеров), несмотря на появившиеся в соцсетях сообщения. Ранее Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на анонимного пользователя написал, что в столице перестали работать все соцкарты.





«Нет, указанная информация не является достоверной», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Немерюка.





Он сообщил, что бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут и дальше пользоваться учащиеся, состоящие в волонтерских организациях или работающие в больницах. Немерюк также объяснил, куда нужно обратиться студентам-волонтерам и работающим пожилым людям (старше 65 лет), если их социальные карты по каким-то причинам перестали работать.





«Им надо сообщить о наличии такой активности по телефону Единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77). Сведения о себе надо сообщить заранее. После внесения данных льгота активируется в течение суток», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг.





Немерюк добавил, что правительство Москвы не вводило запрет на использование соцкарт для получения других льгот (например, скидки в магазинах и аптеках) или иных вариантов использования.





26 марта Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на анонимного подписчика сообщил, что в Москве отключили все социальные карты, в том числе студентам, которые работают, и волонтерам.





«В метро говорят обращаться в МФЦ, где была получена социальная карта. С 26 [марта] нужно звонить по номеру 8 800 550 50 30, но он не работает и по телефону горячей линии трубки никто не берет», — приводит Telegram-канал слова анонимного пользователя.





25 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в связи с распространением ситуации с коронавирусной инфекцией с 26 марта по 14 апреля в городе будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для людей старше 65 лет, а также студентов вузов и колледжей.





Градоначальник признал, что это непопулярная мера, но объяснил, что столичные власти «должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».