США предложили 15 миллионов долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы

Генпрокурор США Уильям Барр сообщил журналистам о возбуждении уголовного дела о торговле наркотиками против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 чиновников республики. По версии прокуратуры, венесуэльский лидер стоял во главе наркокартеля и планировал «утопить США в кокаине». Президенту Венесуэлы теперь грозит пожизненное заключение. За информацию, которая поможет задержать Мадуро, Вашингтон пообещал 15 миллионов долларов.





Барр отметил, что США будут рассматривать все варианты для задержания венесуэльского лидера, а также тех, кто помогал Мадуро в незаконной торговле наркотиками. Мадуро и его сообщники, отметил генпрокурор, вступили в сговор с леворадикальной экстремистской колумбийской группировкой FARC, «чтобы утопить США в кокаине».





Обвинение также выдвинуто против еще 14 венесуэльских чиновников: всех их обвиняют в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике».





За информацию, которая поможет задержать Мадуро, американские власти пообещали 15 миллионов долларов, за данные о каждом из 14 подозреваемых в наркоторговле чиновников — по 10 миллионов долларов.





Как сообщает телеканал NBC New York, прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Джеффри Берман заявил, что Мадуро «помогал управлять и в конечном итоге возглавлял» преступную организацию, занимающуюся сбытом наркотиков и известную как «Картель Солнца».





Также в обвинении утверждается, что Мадуро и другие члены наркокартеля в первую очередь планировали использовать кокаин в «качестве оружия против США» и хотели ввезти в страну как можно больше наркотика.





В документе, как пишет телеканал, сообщается, что президент Венесуэлы лично вел переговоры о поставках нескольких тонн кокаина в другие страны, а также координировал наркоторговлю.





Николас Мадуро занимал должность министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса. В 2013 году был избран президентом Венесуэлы, в 2019 году его переизбрали на второй срок. После инаугурации Мадуро в государстве начались массовые протесты, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны до проведения «свободных выборов». Его признали в США и европейских странах. Николаса Мадуро законным лидером латиноамериканской республики считают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.





В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции против 16 венесуэльских компаний (в том числе нефтяных), а также физических лиц, обвиняемых в коррупции.