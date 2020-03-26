На Кубе скончался заразившийся коронавирусом россиянин

На Кубе в больнице скончался 45-летний россиянин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19). Мужчина находился в нестабильном критическом состоянии, у него ранее был диагностирован сахарный диабет.





«Сегодня рано утром, 26 марта, умер 45-летний пациент из РФ», — сообщили в министерстве здравоохранения Кубы.





Россиянин был госпитализирован 23 марта. Он контактировал с гражданкой России 48 лет, у которой тоже обнаружили COVID-19. Женщина находится в изоляции, ее состояние стабильно, сообщили в ведомстве карибского государства. Ранее была госпитализирована еще одна россиянка 60 лет, у которой также выявили инфекцию.





Всего на территории государства выявлено 67 случаев заражения COVID-19, около 1,6 тысячи человек находятся на карантине.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших достигло 471 783 человек, за сутки прирост составил 48 794.





Погибших — 21 306 (2390), выздоровевших — 114 858 (6280). Больше всего заболевших в Китае, где 81 727 заболели и 3291 человек умер, Италии (74 386 и 7503), США (69 171 и 1050), Испании (49 515 и 3647), Германии (37 323 и 206). В России зафиксировано 840 заболевших и два смертельных случая. Власти всех 85 регионов РФ ввели 19 марта режим повышенной готовности.