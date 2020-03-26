Мэр Магнитогорска сообщил о трех погибших при взрыве газа в жилом доме

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме погибли три человека и двое пострадали, сообщил мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Ранее сообщалось о двух погибших. По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонта, среди пострадавших полуторагодовалый ребенок, у него серьезные ожоги.
«В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры. Кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу. Вся информация (о погибших и пострадавших) сейчас уточняется, никто не пропал, никого не разыскивают», — цитирует «Интерфакс» Бердникова.
Мэр Магнитогорска также сообщил журналистам, что перед взрывом в квартире устанавливали натяжные потолки и шел ремонт. «Это точно был взрыв газа, окна выбиты, видимых нарушений конструкций нет. Огонь распространился на все пять этажей», — рассказал он.
Бердников сообщил, что жители дома будут ночевать в гостиницах, власти окажут помощь всем, кому она потребуется.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что свидетели видели, как в подъезд привезли газовый баллон. «Пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — отметил он.
«Были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации», — сообщил губернатор.
В Минздраве Челябинской области сообщили, что в Магнитогорск выехали две бригады врачей детской областной больницы. «Это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога [врач по лечению ожогов]», — отмечает пресс-служба.
По сведениям «Интерфакса», в 19:37 поступил звонок о пожаре на втором этаже жилого дома в Магнитогорске. Огонь перекинулся на другие этажи, на текущий момент пожар потушили. Спасатели эвакуировали 31 человека. ТАСС отмечает, что среди погибших женщина и 14-летний подросток.
Следственный комитет России сообщил, что было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц»). В сообщении ведомства указывается, что в результате пожара погибли два человека.
31 декабря 2018 года в жилом 10-этажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, в результате чего обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек (шестеро детей, 21 женщина и 12 мужчин), еще 17 пострадали. Сотрудниками МЧС в первые часы были спасены 18 человек. Позже спасатели достали из-под завалов еще шестерых жильцов, в том числе ребенка, находившегося там 35 часов.
Кроме того, 35 квартир, в которых проживали 46 человек, оказались полностью уничтожены. Президент России Владимир Путин поручил местным властям расселить жилой дом. Следственный комитет утверждал, что следов от взрывчатых веществ на месте трагедии не было обнаружено.