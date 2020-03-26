Мэр Магнитогорска сообщил о трех погибших при взрыве газа в жилом доме

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме погибли три человека и двое пострадали, сообщил мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Ранее сообщалось о двух погибших. По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонта, среди пострадавших полуторагодовалый ребенок, у него серьезные ожоги.





«В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры. Кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу. Вся информация (о погибших и пострадавших) сейчас уточняется, никто не пропал, никого не разыскивают», — цитирует «Интерфакс» Бердникова.





Мэр Магнитогорска также сообщил журналистам, что перед взрывом в квартире устанавливали натяжные потолки и шел ремонт. «Это точно был взрыв газа, окна выбиты, видимых нарушений конструкций нет. Огонь распространился на все пять этажей», — рассказал он.





Бердников сообщил, что жители дома будут ночевать в гостиницах, власти окажут помощь всем, кому она потребуется.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что свидетели видели, как в подъезд привезли газовый баллон. «Пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — отметил он.





«Были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации», — сообщил губернатор.





В Минздраве Челябинской области сообщили, что в Магнитогорск выехали две бригады врачей детской областной больницы. «Это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога [врач по лечению ожогов]», — отмечает пресс-служба.