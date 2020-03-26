Нет времени ждать: Зеленский объявил о закрытии границ Украины из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции 27 марта будут прекращены пассажирские перевозки с другими странами и закрыты государственные границы. Две недели назад, напомнил украинский лидер, он призвал граждан вернуться домой. Те, кто не успел, должны будут обратиться в украинское посольство, добавил Зеленский.





«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — заявил глава государства.





Зеленский сообщил, что многие украинцы отозвались на его призыв и прибыли на территорию страны самостоятельно. Около 80 тысяч человек были доставлены самолетами, поездами и автобусами.





«Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце», — подчеркнул Зеленский.





Те, кто не смог вернуться вовремя, должны будут обратиться к украинским дипломатам, им обязательно помогут, подчеркнул президент.





«Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также — уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции», — заверил президент.





27 марта из Киева в Москву направится специальный поезд, который вывезет всех желающих вернуться в Россию граждан и забрать на обратном пути украинцев.





О том, что Украина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на две недели закроет границу для иностранцев, стало известно 13 марта. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов. Также сообщается, что 13 марта на Украине зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса — умерла жительница Житомирской области. Указ о закрытии границы в связи с ситуацией вокруг COVID-19 был подписан Зеленским 14 марта.