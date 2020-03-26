Путин подписал закон о праве правительства замораживать цены на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в случае угрозы распространения опасных для граждан заболеваний замораживать цены на лекарства и медицинские материалы на срок не более 90 дней. Также правительству дается такое право в случае необоснованного повышения цен на лекарства более чем на 30% сразу в нескольких регионах страны в течение одного месяца.





Согласно тексту документа , российские власти смогут устанавливать предельную розничную цену на лекарства и медицинские материалы, которые не входят в список жизненно необходимых. Также правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним (с учетом НДС).





Такое право появиться у российских властей в случае эпидемии, чрезвычайных ситуаций или необоснованного роста цен на медицинские препараты на 30% в течение 30 дней сразу в несколько регионах страны. Правительство сможет заморозить цены на срок не более 90 дней.





Ранее из России запретили вывозить защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, а также костюмы химзащиты и некоторые противовирусные средства. Согласно постановлению, вывозить из страны эти товары можно только для оказания гуманитарной помощи, а также для личного пользования. Ограничения будут действовать до 1 июня.





Daily Storm также сообщал о завышенных ценах на тканевые маски в аптеках. 2 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила несколько случаев завышения цен на медицинские маски. Из-за волны новостей о распространении коронавируса в России некоторые поставщики одновременно подняли цены на свою продукцию более чем в 1,5 раза. Такие же случаи были зафиксированы в начале февраля, тогда в некоторых регионах цена на маски достигала 650% от средней рыночной.