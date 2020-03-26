Певец Игорь Николаев обратился в «коронавирусную» больницу в Коммунарке

Композитор, певец и продюсер Игорь Николаев обратился в медицинский центр в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусной инфекцией. По предварительным сведениям, он сдал анализы на COVID-19, но точных результатов пока нет.





Как сообщает РЕН ТВ, артист приехал в больницу сам. Как рассказал «Ленте.ру» информированный источник, Николаева доставили в медцентр в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Telegram-канал «112» отмечает, что диагноз предварительно положительный.





24 марта эстрадный исполнитель Лев Лещенко и его супруга были доставлены в Коммунарку с диагнозом пневмония. Его друг и актер Владимир Винокур сообщил, что результаты анализов певца будут известны в ближайшее время.





26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что состояние Лещенко улучшилось и он больше не нуждается в высокой кислородной поддержке.





«Течение заболевания сегодня позволяет нам надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — добавил министр.





26 марта оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что число заразившихся коронавирусной инфекций в России достигло 840 человек. Всего за последние сутки в стране выявлено 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки зарегистрировано два летальных исхода, полностью выздоровели девять человек. Власти всех 85 регионов РФ ввели 19 марта режим повышенной готовности.