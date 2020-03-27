Мишустин поручил приостановить работу курортов и детских лагерей до июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах на курортах. Ограничения вводятся на период с 28 марта до 1 июня 2020 года. Под их действия не подпадают те, кто находится в служебных командировках. Глава правительства также обязал региональные власти приостановить до 5 апреля работу организаций общепита, за исключением дистанционной торговли.





«Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится в поручении премьера.





Документ предписывает руководителям перечисленных организаций обеспечить для уже проживающих условия самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. «Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора», — подчеркивается в поручении.





Региональным властям рекомендовано приостановить с 28 марта по 1 июня 2020 года работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на территориях курортов. Также регионам поручено временно прекратить деятельность организаций общепита, за исключением дистанционной торговли.





Помимо этого, Мишустин поручил властям регионов рекомендовать россиянам ограничить поездки по стране, в том числе с целью туризма и отдыха.





25 марта правительство РФ рекомендовало региональным властям временно запретить в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. Документ также предписывает ограничить допуск россиян в помещения, предназначенные для массового досуга, включая ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.