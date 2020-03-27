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США обошли Китай по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом
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США обошли Китай по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп объяснил растущие цифры инфицированных COVID-2019 «активным тестированием»

США вышли на первое место в мире по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, количество зараженных вирусом SARS-CoV-2 в стране составляет 82 404 человека. До того неизменным лидером по этому показателю был Китай. Сейчас он оказался на втором месте — в нем известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, где заразились 80 589 человек.


По числу жертв COVID-2019 на первом месте находится Италия — там скончались 8215 заболевших. На втором месте Испания с 4365 умершими при 57 786 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В Китае от заболевания скончались 3291 человек, в США — 1209.


После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране массовым тестированием американцев на COVID-19. «Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования», — заявил американский лидер в ходе брифинга в Белом доме.


Трамп подчеркнул, что в США провели «столько тестирований, сколько ни одна страна в мире». «Мы тестируем невероятное количество людей», — сказал он и добавил, что никто не знает, сколько тестов на COVID-19 провели в Китае.


По данным же проекта Covid Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тысяч тестов на коронавирус. В мировых лидерах по тестированию на COVID-19 на душу населения находится Южная Корея. В этой стране с населением около 51 миллиона человек проведено 357 896 тестов. Для сравнения, население Соединенных Штатов составляет 329 миллионов человек.


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Путин рассказал бизнесу, когда Россия «выйдет из ситуации» с коронавирусом победителем

Президент также поддержал идею продления моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса 26 марта 2020
Dailystorm - Путин рассказал бизнесу, когда Россия «выйдет из ситуации» с коронавирусом победителем

26 марта лидеры стран G20 провели саммит организации в режиме видеоконференции. Встреча была посвящена борьбе с COVID-19. По итогам переговоров был принят итоговый документ, в котором говорится об объединении усилий для борьбы с эпидемией. Также страны обязались вложить пять триллионов долларов в мировую экономику. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания спецфонда для борьбы с коронавирусом и выстраивании «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций.


#сша #китай #коронавирус #пандемия
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