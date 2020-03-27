Минтруд разъяснил условия оплаты нерабочей недели

Предоставленная россиянам президентом РФ Владимиром Путиным с 30 марта по 3 апреля нерабочая неделя не является основанием для занижения заработной платы. Об этом говорится в разъяснениях Минтруда. В документе подчеркивается, что поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, то оплата производится в обычном, а не повышенном размере.





«Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — пояснили в министерстве и добавили, что затраты на оплату труда сотрудников в нерабочую неделю в полном объеме относятся к расходам.





В разъяснениях ведомства отмечается, что если сотрудник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не включаются в число дней отпуска и он на эти дни не продлевается. При этом Минтруд подчеркнул, что поскольку нерабочая неделя не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, то оплата за них производится в обычном, а не повышенном размере.





В документе перечислены категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. В них вошли медицинские учреждения, магазины, банки, транспорт, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Руководители государственных и муниципальных органов власти, а также СМИ, самостоятельно принимают решение о количестве служащих и работников, которые будут обеспечивать их работу, в том числе и удаленную. «Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации», — отмечено в рекомендациях.