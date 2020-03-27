Глава Хакасии ушел на самоизоляцию до 29 марта

Глава Хакасии Валентин Коновалов ушел на самоизоляцию до 29 марта после полета в одном самолете с заразившейся коронавирусом женщиной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Обязанности главы республики исполняет его первый заместитель Николай Миронов.
«Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья [29 марта] включительно», - написал глава Хакасии.
Коновалов добавил, что продолжает работать дистанционно и находится на круглосуточной связи со своими заместителями и министрам регионального правительства. Исполняющим обязанности главы региона назначен его первый заместитель Николай Миронов.
26 марта коронавирус подтвердился у жительницы Хакасии, вернувшейся из Италии через Москву 15 марта. Она госпитализирована и находится под круглосуточным наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе главы республики. Всего в Хакасии на карантине находятся 578 человек. По данным на вечер 26 марта, коронавирусная инфекция выявлена у двух жителей республики.
Число заразившихся коронавирусной инфекций в России по состоянию на 26 марта достигло 840 человек. Всего за последние сутки в стране выявлено 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки зарегистрировано два летальных исхода, полностью выздоровели девять человек.