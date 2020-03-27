Глава Хакасии ушел на самоизоляцию до 29 марта

Глава Хакасии Валентин Коновалов ушел на самоизоляцию до 29 марта после полета в одном самолете с заразившейся коронавирусом женщиной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Обязанности главы республики исполняет его первый заместитель Николай Миронов.





«Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья [29 марта] включительно», - написал глава Хакасии.