S&P подтвердило рейтинги России в условиях пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Аналитики S&P отметили, что неопределенность последствий пандемии COVID-19 для экономики страны затрудняют прогнозирование, однако российские власти сумеют смягчить эти шоки. Прогноз агентства также учитывает риски, связанные со снижением цен на нефть.





«Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне BBB/стабильный, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте — A-3, в национальной валюте — A-2», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз агентства.





Как отметили в S&P, стабильный прогноз по рейтингам России учитывает риски для экономики страны, связанные с падением цен на нефть и пандемией COVID-19. В агентстве подчеркнули, что прогнозы нефтяных котировок на 2020 год в марте пересматривались дважды. Аналитики ожидают серьезного дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке во втором квартале из-за ценовой войны с Саудовской Аравией и распространением коронавирусной инфекции. По прогнозам S&P, в 2020-м нефть марки Brent будет стоить в около 30 долларов за баррель, в 2021-м — 50 долларов, а в 2022 году — 55 долларов за баррель.





В рейтинговом агентстве отметили, что мировая экономика в 2020 году может скатиться в глобальную рецессию из-за пандемии коронавирусной инфекции. В таких условиях сохраняется неопределенность в отношении последствий для российской экономики, что затрудняет прогнозирование. «Тем не менее, мы считаем, что Россия сумеет смягчить эти шоки», — добавили в S&P.