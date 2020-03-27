«Вы на переднем крае»: Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства подчеркнул, что росгвардейцы находятся «на переднем крае» в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью. Путин отметил мужественные и умелые действия национальной гвардии России и выразил уверенность, что «так будет и впредь».
«Вы [находитесь] на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надежное «прикрытие» ключевых объектов промышленности и инфраструктуры», — сказал Путин в поздравительном обращении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Росгвардией, требуют от ее сотрудников «высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека». «Бойцы и командиры, личный состав национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства, действуют мужественно, умело и результативно. Уверен, так будет и впредь», — резюмировал Путин.
В заключение президент поблагодарил росгвардейцев за службу и пожелал им и их близким успехов, здоровья и всего самого доброго.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) создана 5 апреля 2016 года. Выполняет задачи по охране общественного прядка и важных государственных объектов, принимает участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также обеспечивает по решению президента страны безопасность высших должностных лиц регионов.