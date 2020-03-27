«Вы на переднем крае»: Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства подчеркнул, что росгвардейцы находятся «на переднем крае» в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью. Путин отметил мужественные и умелые действия национальной гвардии России и выразил уверенность, что «так будет и впредь».





«Вы [находитесь] на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надежное «прикрытие» ключевых объектов промышленности и инфраструктуры», — сказал Путин в поздравительном обращении, опубликованном на сайте Кремля.