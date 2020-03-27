Каждая пятая компания в России снизит зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания в России планирует снизить зарплаты из-за падения курса рубля и последствий коронавируса. Об этом свидетельствует мартовский опрос Центра стратегических разработок среди топ-менеджеров 500 предприятий микро-, малого, среднего и крупного бизнеса разных отраслей.





Почти каждая третья компания (29%) уже изменила кадровую политику — перевела работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила численность сотрудников, перевела часть работников на контракты. 40% предприятий собираются принять такие решения в будущем, пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования. Половина компаний заявила, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%.





По результатам исследования, самый высокий уровень неопределенности наблюдается в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм проявляют компании из сектора энергетики и добычи ресурсов.





26% предприятий заявили, что уже столкнулись с падением выручки, 44% предполагают, что снижение последует в будущем. 63% компаний сообщили о риске банкротства. Большинство опрошенных топ-менеджеров (88%) заявили о необходимости ввести налоговые льготы.





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочей неделей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы. Глава государства предложил также ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%. В ближайшие три месяца предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на ребенка.





Число заразившихся коронавирусной инфекций в России по состоянию на 26 марта достигло 840 человек. За сутки в стране выявили 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Было зарегистрировано две жертвы коронавируса.