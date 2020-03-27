У Льва Лещенко выявили коронавирус

У 78-летнего певца Льва Лещенко по результатам анализов подтвердилась короновирусная этиология пневмонии, сообщил главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. В первые сутки после того, как исполнитель поступил в больницу, его состояние ухудшилось, поэтому его поместили в реанимацию. Сейчас состояние Лещенко стабильное и его планируют лечить в госпитальном отделении.
Проценко сообщил, что попросил разрешения у Лещенко перед тем, как написать в соцсетях сообщение о его здоровье. Певец поступил в больницу с пневмонией, в Коммунарке его дополнительно обследовали после чего «была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», рассказал главврач.
«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Проценко в Facebook
Число заразившихся коронавирусной инфекций в России по состоянию на 26 марта достигло 840 человек. За сутки в стране выявили 182 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 136 — в Москве. Новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Было зарегистрировано две жертвы коронавируса.
Заметка дополняется