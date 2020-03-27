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«Смерть Шенгена»: Макрон заявил о риске распада Евросоюза из-за COVID-2019
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«Смерть Шенгена»: Макрон заявил о риске распада Евросоюза из-за COVID-2019

Президент Франции также заявил об «очень хорошей дискуссии» со своим американским коллегой Дональдом Трампом по коронавирусу

Президент Франции также заявил об «очень хорошей дискуссии» со своим американским коллегой Дональдом Трампом по коронавирусу Фото: © GLOBAL LOOK press / Christian Spicker
Фото: © GLOBAL LOOK press / Christian Spicker

Отсутствие солидарности в борьбе с пандемией COVID-2019 среди европейских стран может привести к разрушению Шенгенского соглашения и распаду Евросоюза. С таким предупреждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, утверждает Reuters со ссылкой на французского дипломата. По его словам, это заявление Макрона прозвучало в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС 26 марта.


«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгена», — приводит агентство заявление французского президента.


В своем Twitter Макрон позднее написал, что у него была «очень хорошая дискуссия» с президентом США Дональдом Трампом относительно кризиса с пандемией коронавирусной инфекции. Французский лидер отметил, что в ходе беседы они договорились подготовить новую инициативу для борьбы с распространением COVID-2019. «Очень хорошая дискуссия с Дональдом Трампом. В ответ на кризис COVID-19 мы готовим с другими странами новую сильную инициативу в ближайшие дни», — написал Макрон.


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26 марта лидеры стран G20 провели саммит организации в режиме видеоконференции. Встреча была посвящена борьбе с COVID-19. По итогам переговоров был принят итоговый документ, в котором говорится об объединении усилий для борьбы с эпидемией. Также страны обязались вложить пять триллионов долларов в мировую экономику. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания спецфонда для борьбы с коронавирусом и выстраивании «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций.


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#макрон #евросоюз #коронавирус #шенген #франция
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