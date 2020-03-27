«Смерть Шенгена»: Макрон заявил о риске распада Евросоюза из-за COVID-2019

Отсутствие солидарности в борьбе с пандемией COVID-2019 среди европейских стран может привести к разрушению Шенгенского соглашения и распаду Евросоюза. С таким предупреждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, утверждает Reuters со ссылкой на французского дипломата. По его словам, это заявление Макрона прозвучало в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС 26 марта.





«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгена», — приводит агентство заявление французского президента.





В своем Twitter Макрон позднее написал, что у него была «очень хорошая дискуссия» с президентом США Дональдом Трампом относительно кризиса с пандемией коронавирусной инфекции. Французский лидер отметил, что в ходе беседы они договорились подготовить новую инициативу для борьбы с распространением COVID-2019. «Очень хорошая дискуссия с Дональдом Трампом. В ответ на кризис COVID-19 мы готовим с другими странами новую сильную инициативу в ближайшие дни», — написал Макрон.