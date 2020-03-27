Глава ФАС заявил о признаках картельного сговора производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного соглашения производителей гречки. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, если факт сговора будет доказан, то виновным грозит уголовная ответственность. Артемьев также отметил сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов и выразил надежду, что в ближайшее время эта проблема будет решена.
«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — цитирует РИА Новости руководителя ФАС.
Если ведомство и правоохранители смогут доказать факт сговора производителей, уточнил Артемьев, то виновным грозит уголовная ответственность сроком лишения свободы до шести лет.
По словам главы ФАС, в России в последнее время зафиксирован рост спроса на продукты питания, который в некоторых регионах доходил до 70%. При этом, подчеркнул Артемьев, скорость поставки продовольственных товаров в этот период увеличилась в семь раз. «Мы видели повышение спроса на десятки процентов, которые были и на 50%, и на 60%, и на 70% по отдельным регионам, то скорость подвозки товаров увеличилась в семь раз за это время», — сказал он и добавил, что принятые федеральными и региональными властями меры способствовали увеличению скорости доставки товаров.
Артемьев отметил сохраняющий в ряде регионов дефицит медицинских масок. Глава ФАС заявил, что в ближайшее время проблема будет решена. «Сейчас рост производства [масок] действительно очень существенный в нашей стране. Вместе с тем в отдельных регионах существует дефицит масок. Минпромторг регулирует соответствующие поставки прежде всего в регионах, мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята», — рассказал он.
По его словам, ФАС уделяет особое внимание контролю за ценами на медицинское оборудование, необходимое для выявления и лечения больных коронавирусной инфекцией. «Федеральная антимонопольная служба следит за этим, поскольку диагностика — это очень важная часть борьбы с заболеванием. Поэтому, конечно, этому рынку уделяется соответствующее повышенное внимание», — сказал Артемьев.
Антимонопольное законодательство России запрещает картельное соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами. Ответственность за участие в картелях предусмотрена статьей 178 «Ограничение конкуренции» УК РФ. Наказание за картельный сговор, в зависимости от объема извлеченной выгоды, может достигать шести лет тюрьмы и штрафа на сумму до одного миллиона рублей.