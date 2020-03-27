Глава ФАС заявил о признаках картельного сговора производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного соглашения производителей гречки. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, если факт сговора будет доказан, то виновным грозит уголовная ответственность. Артемьев также отметил сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов и выразил надежду, что в ближайшее время эта проблема будет решена.





«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — цитирует РИА Новости руководителя ФАС.





Если ведомство и правоохранители смогут доказать факт сговора производителей, уточнил Артемьев, то виновным грозит уголовная ответственность сроком лишения свободы до шести лет.