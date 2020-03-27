Винокур признался, что его тест на COVID-19 оказался отрицательным

Сатирик Владимир Винокур рассказал Daily Storm, что после выявления коронавируса у его друга Льва Лещенко также решил обратиться к медикам. Тест на наличие COVID-19 оказался отрицательным, признался Винокур.





«Чувствую себя нормально. Прошел уже [тест на коронавирус], результат отрицательный. Все хорошо», — сказал юморист.





Винокур в эфире радио Sputnik ранее опроверг сообщения, что посещал Лещенко в инфекционном отделении в Коммунарке: «Уже ваши коллеги пишут, что я был в инфекционном отделении больницы, где лежит Лев Лещенко. Ну как можно такую глупость печатать?.. Пишут, я проведал друга в инфекционном... Что за глупость такая, я просто поражаюсь».





Сатирик также сообщил РИА Новости, что госпитализированный Лещенко чувствует себя нормально. и попросил представителей СМИ не нагнетать ситуацию вокруг народного артиста: «Не собирается [Лещенко] ни в какой Мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним».





Кроме Винокура медицинское обследование прошел певец и композитор Игорь Николаев, который, по предварительной информации, контактировал с Лещенко. Николаев действительно сдал тест на COVID-19, сообщила телеканалу «360» помощница артиста Юлия Доронина. По ее словам, результаты пока неизвестны. На просьбу прокомментировать состояние Николаева его помощница заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».





27 марта стало известно, что у 78-летнего Льва Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Об этом журналистам рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Он заявил, что спросил разрешения у Лещенко, перед тем как написать в соцсетях сообщение о его здоровье. Исполнитель поступил в больницу с пневмонией, в Коммунарке его дополнительно обследовали.





«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации, — написал главврач в Facebook. — На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».