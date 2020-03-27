Винокур признался, что его тест на COVID-19 оказался отрицательным

Сатирик Владимир Винокур рассказал Daily Storm, что после выявления коронавируса у его друга Льва Лещенко также решил обратиться к медикам. Тест на наличие COVID-19 оказался отрицательным, признался Винокур.
«Чувствую себя нормально. Прошел уже [тест на коронавирус], результат отрицательный. Все хорошо», — сказал юморист.
Винокур в эфире радио Sputnik ранее опроверг сообщения, что посещал Лещенко в инфекционном отделении в Коммунарке: «Уже ваши коллеги пишут, что я был в инфекционном отделении больницы, где лежит Лев Лещенко. Ну как можно такую глупость печатать?.. Пишут, я проведал друга в инфекционном... Что за глупость такая, я просто поражаюсь».
Сатирик также сообщил РИА Новости, что госпитализированный Лещенко чувствует себя нормально. и попросил представителей СМИ не нагнетать ситуацию вокруг народного артиста: «Не собирается [Лещенко] ни в какой Мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним».
Кроме Винокура медицинское обследование прошел певец и композитор Игорь Николаев, который, по предварительной информации, контактировал с Лещенко. Николаев действительно сдал тест на COVID-19, сообщила телеканалу «360» помощница артиста Юлия Доронина. По ее словам, результаты пока неизвестны. На просьбу прокомментировать состояние Николаева его помощница заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».
27 марта стало известно, что у 78-летнего Льва Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Об этом журналистам рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Он заявил, что спросил разрешения у Лещенко, перед тем как написать в соцсетях сообщение о его здоровье. Исполнитель поступил в больницу с пневмонией, в Коммунарке его дополнительно обследовали.
«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации, — написал главврач в Facebook. — На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».
Писатель Борис Акунин, проживающий в Лондоне, сообщил 26 марта в Facebook о заражении коронавирусом. Акунин призвал людей быть осторожными, но при этом отметил, что впадать в панику от слова COVID-19 не нужно: «Валяюсь с модной болезнью. Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем».
Испанский тенор Пласидо Доминго рассказал в соцсетях, что врачи обнаружили у него COVID-19. Певец признался, что несколько дней испытывал симптомы лихорадки и кашля. После этого Доминго решил сдать тест на коронавирус, результат которого положительный. Исполнитель призвал всех людей находиться дома и следовать указаниям правительства, чтобы «оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все человеческое общество».
Член королевской семьи Великобритании принц Уэльский Чарльз также инфицирован коронавирусом. «У него были легкие симптомы, но в остальном он был в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома», — уточнили в резиденции королевской семьи. Супруга принца, герцогиня Корнуольская Камилла Боулз, здорова. В ближайшее время чета самоизолируется в своем доме в Шотландии.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России по состоянию на 27 марта зарегистрировано 1036 случаев заболевания. За последние сутки заболели 196 человек. От коронавируса выздоровели 45 россиян, зафиксировано три летальных исхода.