Минобороны проводит учения по контролю карантина с помощью беспилотников

Российская военная полиция проводит учения на полигонах Западного и Центрального военных округов в рамках мероприятий по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций. Об этом сообщается на сайте Минобороны. В маневрах задействованы системы наружного видеонаблюдения и беспилотные летательные аппараты, а также медицинские отряды специального назначения. Учения начались 25 и продлятся до 28 марта.





Подразделения радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают меры по контролю за соблюдением карантина на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. «Для поддержания режима карантина и недопущения распространения «заражения» военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства.





Тактико-специальные учения против распространения вирусных инфекций проходят на семи полигонах: Кирилловский, Погоново, Мулино, Свердловский, Рощинский, Чебаркульский и Юргинский. В них участвуют подразделения Воздушно-космических сил, Ракетные войска стратегического назначения, войска радиационной, химической и биологической защиты, инженерные войска, а также организации медицинского обеспечения центрального подчинения.





«Медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, соединения МТО (материально-технического обеспечения) отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях», — сообщает Минобороны.





26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Минобороны как можно быстрее построить 16 модульных инфекционных центров для военнослужащих. Выступивший на совещании глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить все работы до 15 мая.





Ранее правительство России в рамках государственного оборонного заказа направило Минобороны 8,8 миллиарда рублей на строительство инфекционных центров для оказания помощи заболевшим COVID-19 военнослужащим. Здания центров должны быть созданы на базе модульных быстровозводимых конструкций. Доклад о строительстве центров руководство оборонного ведомства должно представить не позже 1 февраля 2021 года.