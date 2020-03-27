Число жертв коронавируса в России выросло до трех

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражений в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.





Новый летальный исход зафиксировали в Москве - это 70-летняя пациентка, которая занималась самолечением и не сразу обратилась к врачам.





25 марта президент России Владимир Путин ввел ряд мер в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочей неделей. Социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы. Глава государства предложил также ввести каникулы по выплате банковских кредитов для тех, чей доход упал ниже 30%. В ближайшие три месяца предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на ребенка.





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