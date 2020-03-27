Совет по культуре при президенте РФ отправят на карантин из-за коронавируса

Совет при президенте России по культуре и искусству отправят на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Daily Storm сообщил источник в администрации главы государства. По его словам, это связано с контактами некоторых членов совета с певцом Львом Лещенко до его госпитализации с подозрением на коронавирус в медцентр в Коммунарке. Замглавы совета Карен Шахназаров удивился этой информации.





Кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с Daily Storm заявил, что ничего не знает о карантине и Лев Лещенко никогда не входил в состав Совета по культуре при президенте РФ. «Лев Валерьянович [Лещенко] никогда в него [совет] не входил, — сказал Шахназаров. — Все это полная ерунда».





Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный также отметил, что не знает о возможном карантине Совета по культуре и Лев Лещенко не входит в его состав. «Первый раз об этом слышу, — прокомментировал Запашный. — Льва Валерьяновича не видел уже на протяжении целого года. Реально не пересекались, это раз. Во-вторых, я хочу пожелать ему выздоровления, дай Бог ему здоровья. Слышал, что ситуация тяжелая».





Льва Лещенко и его жену 24 марта поместили в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Друг певца — сатирик Владимир Винокур — призвал не верить страшным слухам о возможной коронавирусной инфекции у певца, заверив, что с тем «все хорошо». 27 марта главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у Лещенко по результатам анализов подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. По словам медика, в первые сутки после поступления исполнителя в больницу его состояние ухудшилось, и он был помещен в реанимацию. Сейчас состояние артиста стабильное, и его планируют лечить в госпитальном отделении.





За несколько дней до госпитализации с подозрением на коронавирус Лев Лещенко участвовал в съемках телешоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1» 21 марта. Программа была посвящена творчеству певицы Валентины Толкуновой. Помимо Лещенко в передаче принимали участие поэтесса Лариса Рубальская, юморист Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина.