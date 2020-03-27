Роспотребнадзор: Каждый пятый заболевший COVID-19 в России не выезжал за рубеж

Каждый пятый заболевший новой коронавирусной инфекцией не выезжал за рубеж, а контактировал с зараженными COVID-19 на территории страны, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, под наблюдением медиков остаются около 10 тысяч контактировавших с зараженными.





«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали (за рубеж)», — цитирует заявление Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом РИА Новости.





Медики провели анализы 15 тысячам человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом. «Из 15 тысяч «контактных», которых мы пронаблюдали, остаются под наблюдением 10 тысяч, пять тысяч благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровыми участвуют в жизни страны», — добавила глава Роспотребнадзора, цитата по ТАСС.





Также Попова рассказала, что 27 марта планируется зарегистрировать новую тест-систему для диагностики коронавируса, ее разработал новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Тест позволит определить, вырабатывается ли у пациента иммунитет к вирусу. Новую систему хотят начать использовать уже со следующей недели.





«Мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала [тех], которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами. Новая тест-система полимеразной цепной реакции ускорит проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — сообщила она.





Попова подчеркнула, что новое заболевание распространяется в России «спокойными темпами, взрывной рост числа заболевших не наблюдается». Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании обратил внимание, что без превентивных мер, в том числе самоизоляции, побороть коронавирус нельзя. «К сожалению, люди не всегда понимают, насколько ситуация серьезная, многие легкомысленно считают, что именно их беда не коснется. Так думали во многих странах, и чем это обернулось мы видим, в том числе из средств массовой информации», — цитирует премьера «Интерфакс».



