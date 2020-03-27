Вовк возмутилась «легкомыслием» заболевшего COVID-19 Лещенко, «целовавшего и обнимавшего» звезд

Телеведущая Ангелина Вовк посчитала легкомысленным поведение заболевшего коронавирусом Льва Лещенко, который после возвращения из-за рубежа вместо карантина «целовал и обнимал всех» звезд эстрады. По мнению Вовк, что Лещенко поступил нечестно по отношению к коллегам. Актриса призналась, что пока чувствует себя хорошо, но подумывает пройти медицинское обследование.





«Я с ним виделась на съемках дней 10 назад. Сидела за одним столом, на расстоянии двух метров. Не здоровались и тем более не обнимались, — рассказала Daily Storm Ангелина Вовк. — Вообще, это легкомыслие со стороны Лещенко. Приехал из-за границы (уже тогда говорилось, что на карантин нужно) и еще пошел на какой-то день рождения [к сестре Игоря Крутого], где всех целовал и обнимал... Безответственность полная! Это нечестно по отношению к другим. Дай Бог Лещенко выздороветь, но тем, кто с ним тесно общался, — от этого не легче».





Вовк добавила, что после выявления COVID-19 у Лещенко люди, контактировавшие с ним в последнее время, «очень переживают»: «Это такая заразная штука — пошла ведь цепочка. Вирусные атаки идут, когда люди не соблюдают условия, о которых говорят на каждом углу. Уже на меня такую панику нагоняют, что думаю: может, пойти и сдать тест. Кошмар, конечно, это все!» По словам телеведущей, присутствовавшая на съемках поэтесса Лариса Рубальская, «которая сидела рядом с Лещенко, да еще и поцеловалась при встрече», уже обратилась к врачам: «Она побежала, сдала тест на коронавирус. Но у нее все как бы в порядке».





Телеведущая, комментируя состояние своего здоровья, отметила, что все в порядке: «Прошло уже достаточно времени после съемок. За эти 10 дней могла подняться температура (но ее нет) и вообще можно было почувствовать себя 100 раз плохо. Но все у меня нормально. Ладно, подумаю все равно на эту тему [пройти обследование на COVID-19]».





Известно, что через неделю после возвращения из США Лещенко принял участие в передаче Андрея Малахова. Она вышла в эфир 21 марта и была посвящена годовщине смерти подруги артиста Валентины Толкуновой. Во время съемок Лещенко сидел за одним столом с Малаховым, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. В беседе с Daily Storm Хазанов и Укупник заявили, что не будут сдавать тест на коронавирус.





Переполох в шоу-бизнесе вызван и тем, что Лев Лещенко мог заразить звезд на дне рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Один из присутствовавших на вечеринке, певец Игорь Николаев, уже прошел медицинское обследование. Николаев действительно сдал тест на COVID-19, подтвердила информацию телеканалу «360» помощница артиста Юлия Доронина. По ее словам, результаты теста на коронавирус пока не известны. Говоря о здоровье Николаева, его помощница отметила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень — весна и, слава Богу, выздоравливаем». Тест на COVID-19 сдал и один из лучших друзей Лещенко, сатирик Владимир Винокур. Результат оказался отрицательным, признался Daily Storm юморист: «Чувствую себя нормально. Прошел уже [тест на коронавирус], результат отрицательный. Все хорошо».