Укупник и Хазанов не испугались коронавируса после подтверждения диагноза у Лещенко

Композитор и певец Аркадий Укупник и юморист Геннадий Хазанов заявили, что не будут сдавать тест на коронавирус после съемок телешоу «Привет, Андрей!» 19 марта. В программе принимал участие Лев Лещенко, которого 24 марта госпитализировали в медцентр Коммунарки с подозрением на COVID-19. В беседе с Daily Storm артисты заявили, что чувствуют себя хорошо и обращаться к врачам не планируют. При этом Укупник сообщил, что находится дома на самоизоляции.
«Я тест [на коронавирус] не сдавал. Нахожусь на карантине, на самоизоляции. Чувствую себя хорошо, — сказал Укупник. — Мне никто не звонит из врачей, которые обязаны посмотреть контакты, с кем контактировал больной. Пошел уже третий день, никто не звонит».
«Нет, не собираюсь», — сказал в беседе с Daily Storm Хазанов, отвечая на вопрос, планирует ли он сдать тест на коронавирус. Артист также подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
Льва Лещенко и его жену 24 марта доставили в медцентр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. 27 марта главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у певца подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки, по словам медика, как Лещенко поступил в больницу, его состояние ухудшилось, и он был помещен в реанимацию. Сейчас состояние артиста стабильное и его планируют лечить в госпитальном отделении.
За несколько дней до госпитализации в Коммунарку с подозрением на коронавирус Лев Лещенко участвовал в съемках телешоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», вышедшей на телеканале «Россия 1» 21 марта. Программа была посвящена творчеству певицы Валентины Толкуновой. Помимо Лещенко в передаче принимали участие поэтесса Лариса Рубальская, юморист Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина.