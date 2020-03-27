Укупник и Хазанов не испугались коронавируса после подтверждения диагноза у Лещенко

Композитор и певец Аркадий Укупник и юморист Геннадий Хазанов заявили, что не будут сдавать тест на коронавирус после съемок телешоу «Привет, Андрей!» 19 марта. В программе принимал участие Лев Лещенко, которого 24 марта госпитализировали в медцентр Коммунарки с подозрением на COVID-19. В беседе с Daily Storm артисты заявили, что чувствуют себя хорошо и обращаться к врачам не планируют. При этом Укупник сообщил, что находится дома на самоизоляции.





«Я тест [на коронавирус] не сдавал. Нахожусь на карантине, на самоизоляции. Чувствую себя хорошо, — сказал Укупник. — Мне никто не звонит из врачей, которые обязаны посмотреть контакты, с кем контактировал больной. Пошел уже третий день, никто не звонит».





«Нет, не собираюсь», — сказал в беседе с Daily Storm Хазанов, отвечая на вопрос, планирует ли он сдать тест на коронавирус. Артист также подчеркнул, что чувствует себя хорошо.