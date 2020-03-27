В администрации президента России выявили случай заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле выявили один случай заражения коронавирусом. Путин не контактировал с заболевшим, подчеркнул Песков. Президент не может перестать работать, но он принимает меры защиты от вируса, заявил представитель Кремля.





«Мне известно об одном случае [заражения коронавирусом в администрации президента РФ], я могу один подтвердить, о втором мне не известно», — цитирует Пескова ТАСС. О заболевшем коронавирусом сотруднике администрации президента 26 марта вечером сообщил РБК.





«Заразившийся сотрудник с президентом не контактировал. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — добавил он. Дмитрий Песков подчеркнул, что в администрации президента принимают все необходимые санитарные и эпидемиологические меры по нераспространению вируса.





«Президент продолжает работать, он не может просто прекратить это, — отметил представитель Кремля. — Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего таким большим количеством публичных мероприятий».





Также пресс-секретарь президента России подтвердил журналистам, что две недели назад был на праздновании дня рождения сестры композитора, народного артиста России Игоря Крутого Аллы. Это мероприятие также посещал исполнитель Лев Лещенко, 27 марта стало известно, что у него обнаружили коронавирус. «Да, я туда заезжал. Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел», — предположил Песков. Он добавил, что отметил, что «уже тогда никто особо за руку не здоровался».





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