На Сахалине бизнесмена вывели с совещания губернатора за нарушение карантина

«Да, действительно сегодня [27 марта] произошел такой случай. Человека моментально вывели из зала, а участники инвестсовета сдают тесты на коронавирус. В случае, если результаты теста подтвердят коронавирус, ему будет грозить ответственность вплоть до уголовной», — написал Лимаренко.





В ходе совещания губернатор Сахалинской области заявил, что если бизнесмен продолжит нарушать условия самоизоляции, то его предприятие будет закрыто на карантин.





После инцидента Антон Жуков обратился в агентство «Сахалин.инфо». Бизнесмен объяснил, что прибыл в регион не из Испании, а из Японии. По его словам, он не скрывал этого и по прибытию в Россию обратился в эпидемиологические службы и Роспотребнадзор. Жуков также сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Как отмечает издание, предприниматель второй раз сдал анализы на COVID-19. Их результат также оказался отрицательным.





За последние сутки в России зарегистрировано 196 случаев заражения коронавирусом. Из них 157 случаев — в Москве, в Крыму — 12, в Подмосковье — восемь, в Волгоградской области — три, в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области — по два, в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, Дагестане и Татарстане — по одному. За сутки в стране выздоровели семь человек.





Общее число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.