ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Краснодаре — видео

На кадрах видно, что к теракту подозреваемый подготовился серьезно. Он собрал бомбу весом около пяти килограмм. Устройство было начинено стальными шурупами. Бомбу 27-летний мужчина собирался привести в действие с помощью электронного будильника.





«Предотвращен террористический акт в городе Краснодаре. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





Уточняется, что кроме бомбы силовики нашли переписку подозреваемого с исламскими экстремистами из Сирии. По результатам экспертиз предметов и документов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.





23 марта ФСБ задержала двух студентов, планировавших совершить вооруженное нападение на техникум. У молодых людей изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства и детонатор. ﻿В отношении студентов возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).





В конце февраля силовики задержали двух подростков, которые готовили нападение на общеобразовательное учреждение в Саратове. Молодых людей обнаружили на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Силовики выяснили, что подростки 2005 года рождения состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Позднее появилось видео допроса, где один из подростков признается, что планировал убить около 40 человек. Школьники наметили нападение на май 2020 года и уже составили план действий.





Кроме того, 18 февраля 2020 года ФСБ задержала в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма. В доме у них силовики нашли самодельные взрывные устройства. Молодые люди состояли в неонацистском сообществе, в котором был и «керченский стрелок» Владислав Росляков, убивший 20 человек и покончивший с собой. В ФСБ рассказали, что взрывные устройства подростки испытывали на домашних животных.





Глава СКР Александр Бастрыкин ранее попросил представителей федеральных каналов пересмотреть свой подход к демонстрации некоторых материалов, которые могут негативно повлиять на неокрепшие умы подростков. По словам Бастрыкина, речь идет не о цензуре, а лишь о необходимости урегулировать время показа передач.





*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.