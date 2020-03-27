Bild: Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

«На прошлой неделе Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После выступления в Москве 15 марта он вернулся в Берлин», — приводит слова источника Bild издание «Обозреватель».





22 марта канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин после контакта с врачом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель в течение нескольких дней будет сдавать тесты на наличие вируса SARS-CoV-2.





По состоянию на 27 марта в Германии зафиксировано более 47 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли от инфекции 286 человек, выздоровели — более восьми тысяч человек.





Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, на 26 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 462 тысячи человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 532 тысячи человек, более 122 тысяч заболевших уже выздоровели.





Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США — 85 840 человек. На втором месте — Китай (81 782). На третьем — Италия (80 589).